Российский авторынок в августе занял второе место в Европе

В прошлом месяце продажи легковых автомобилей в нашей стране составили более 122,5 тыс. единиц. Фото: Алексей Кунилов

Российский авторынок в августе занял второе место в рейтинге крупных авторынков в Европе. В прошлом месяце продажи легковых автомобилей в нашей стране составили более 122,5 тыс. единиц (без учета LCV), согласно данным аналитического агенства "Автостат".

В Европе лидером по реализации машин остаётся Германия, где было реализовано в августе 253 тыс. 679 автомобилей (+3,5% к августу прошлого года). Третий результат у Франции - 107 тыс. 455 машин (+9,4%), четвёртый - у Италии (83 тыс. 363, +15,8%). Замыкает пятёрку Великобритания с показателем 76 тыс. 433 проданных автомобиля (-6,4%). При этом в Италии отмечается лучший результат продаж ТС с 2009 года, а в Великобритании - отрицательная динамика пятый месяц подряд.

"Россия смогла улучшить свои позиции в «европейском первенстве» благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на автомобили", - отметили аналитики агенства "Автостат".