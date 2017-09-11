Общество 11 сентября 2017, 11:53

Екатеринбуржец пойдёт под суд за попытку взорвать двух человек гранатой на Уралмаше

Суд

Подрывника будут судить сразу по трём статьям УК. Фото: Александр Исаков

Житель Екатеринбурга, пытавшийся убить двоих человек гранатой, предстанет перед судом. Мужчину будут судить сразу по трём статьям.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, под суд пойдёт 37-летний житель уральской столицы. Его обвиняют в покушении на убийство более двух лиц из хулиганских побуждений, совершённое общеопасным способом, незаконном приобретении, хранении, ношении взрывного устройства и умышленном повреждении чужого имущества путём взрыва.

Преступление было совершено в феврале 2017 года на улице Уральских Рабочих. Повздорив с двумя людьми, обвиняемый кинул в обидчиков ручную гранату. Неподалеку от места конфликта в машине сидел случайный очевидец. От взрыва гранаты его автомобиль Chevrolet получил существенные повреждения.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. По разным статьям подрывнику грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.  

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