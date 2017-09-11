Экономика 11 сентября 2017, 12:03

В России уменьшилась продажа автомобилей премиум-класса на 1,1%

В России уменьшилась продажа автомобилей премиум-класса на 1,1% к августу прошлого года. Как сообщает аналитики агентства «Автостат», за август 2017 года реализация представительских машин в России составила 11 тыс. 337 единиц.

На лидирующей позиции остался Mercedes-Benz, продажа этой марки составила 3 тыс. 90 машин (прирост продаж на 4,7%). На втором месте оказался BMW, который сбыл 2 тыс. 358 машин (прирост на 10,7%). Последним в тройке оказался Lexus с реализацией 2017 машин (с падением на 13%).

Наибольшие потери продаж отмечаются у бренда Audi (падение на 20,9% до 1 тыс. 305 машин). А также Land Rover, который реализовал в августе 643 автомобиля с падением на 4%. 

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