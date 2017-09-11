Цены на авиабилеты из России за границу продолжают снижаться

Авиаперелёты постепенно становятся доступнее. Фото: Алексей Кунилов

Цены на авиабилеты за границу в первой половине этого года упали на 15-20% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. При этом в летний сезон 2016 года они уже были дешевле на 9,5%, чем летом 2015 года.

Об этой тенденции пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Туту.ру». Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, продажи авиабилетов упали на 4% - эксперты связывают это с ростом популярности государств ближнего зарубежья среди туристов.

Самыми популярными городами у российских туристов в исследуемый период стали Прага, Ларнака (Кипр) и Мюнхен. Также среди направлений, пользующихся спросом — Израиль, Анталья и Стамбул, Кишинёв, Ереван и Тбилиси.

В России в тройку лидеров по авиаперелётам вошли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.