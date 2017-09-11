В Екатеринбурге задержали находящегося в международном розыске гражданина Казахстана

«Интерпол» выпустил в отношении преступника уведомление с «красным углом». Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали находящегося в международном розыске гражданина Казахстана. «Интерпол» выпустил в отношении преступника уведомление с «красным углом».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в задержании принимали участие сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области и регионального УФСБ совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан.

Задержанный — 31-летний гражданин республики Казахстан. На родине его подозревают в краже в особо крупном размере. Следствие полагает, что он причастен к незаконному проникновению в электрическую распределительную подстанцию в городе Кокшетау в 2015 году. В результате кражи пяти вакуумных выключателей отделу ЖКХ города был причинён ущерб на 6 млн тенге (около 1 млн руб.).

После совершения преступления подозреваемый уехал в Россию, в надежде скрыться от правоохранительных органов. Известно, что в Екатеринбурге злоумышленник вёл скрытный образ жизни и нигде не работал.

В отношении фигуранта было издано международное уведомление Интерпола с «красным углом». Отметим, что данная цветная пометка делается в отношении лиц, разыскиваемых по обвинению в совершении преступления с целью ареста и выдачи (экстрадиции или депортации).

В настоящее время он находится под стражей в СИЗО-1 Екатеринбурга. Полицейские проверяют его на совершение других преступлений. Ведётся работа по экстрадиции иностранного гражданина в Республику Казахстан. На родине ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.