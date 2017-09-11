В России Ford отзывает на ремонт около 21 тысячи кроссоверов Kuga

В России Ford отзывает на ремонт 20 тыс. 864 кроссовера Kuga. Причинами стали риск возгорания, а также проблемы с подушками безопасности, сообщает аналитическое агенство "Автостат".

Отзыву подлежат 1 тыс. 59 автомобилей, реализованных с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года с VIN-кодами согласно приложению. Выяснилось, что при аварии у ТС может не сработать боковая надувная или коленная подушка безопасности пассажира.

Компания также отзывает 19 тыс. 805 кроссоверов, проданных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года с VIN-кодами согласно приложению из-за дефекта конструкции нижней отделки средней стойки.

- При столкновении, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться. Дефект устранят путём уменьшения длины изоляционного материала на отделке обеих средних стоек, - отмечают в пресс-службе аналитического агенства.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «Форд Соллерс Холдинг» проинформируют владельцев Ford Kuga, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным для владельцев.