Семьям погибших в страшной аварии на Полевском тракте выплатят по миллиону рублей

В компании объявлен траур по погибшим сотрудникам. Фото: Алексей Кунилов

Семьи погибших в страшной аварии на Полевском тракте сотрудников «ГАЗЭКС» получат от компании по миллиону рублей. Родственникам пострадавших выплатят по 400 тысяч.

Как сообщает пресс-служба группы компаний, в ДТП погибли сотрудники Полевского подразделения АО «Газмонтаж» (входит в ГК «ГАЗЭКС»). Жертвами трагедии стали Евгений Панов, Максим Саламатин, Анатолий Денисенко, Валерий Овчинников, Владислав Исламов, Никита Пельменёв, Виталий Сабуров и Василий Андреев. Ещё трое - Станислав Цицилин, Рамиль Хасанов и Денис Хмелинин были госпитализированы с различными травмами. Один из пострадавших сейчас находится в тяжёлом состоянии. Помимо руководства компании, помощь семьям, потерявшим кормильцев, окажут коллеги погибших.

На предприятии объявлен траур по погибшим сотрудникам.

«В автокатастрофе мы потеряли друзей, потеряли надёжных товарищей, которые не боялись взять на себя ответственность в самых непростых ситуациях. Их не страшили ни проливные дожди и мороз, ни болота и непроходимые чащи, они просто делали свою работу. Они всегда находили выход. И если бы у них был хоть один шанс побороться за свое будущее, они бы его использовали. Мы все оказались беспомощны перед лицом слепой судьбы. Глубоко скорбим», - говорится в некрологе холдинга.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», жуткая авария, унесшая жизни восьмерых человек, произошла вечером 9 сентября. На 24-километре Полевского тракта на встречу двум «УАЗам» с сотрудниками газовой службы вылетел груженый песком грузовик-самосвал. Тяжелая машина буквально раздавила автомобили, в которых находились люди.