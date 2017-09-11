Антон Шипулин откроет две спортивные площадки в Екатеринбурге

Биатлонист Антон Шипулин откроет в Железнодорожном районе Екатеринбурга две площадки для занятия физической культурой. Объекты установлены в рамках программы «Территория спортивных побед», реализуемой с 2016 года, сообщила пресс-секретарь Благотворительного фонда спортсмена Анна Сирина.

Открытие спортивных площадок пройдёт завтра, 12 сентября, в 16:30 в парке «Семь ключей» (вход с перекрёстка улиц Техническая - Дружининская) и в 17.30 по ул. Пехотинцев, 11.

Антон Шипулин даст мастер-класс по использованию новых снарядов, а также проведёт автограф-сессию для горожан. Планируется, что в сентябре при содействии Благотворительного фонда «Добрые дела» и Благотворительного фонда Антона Шипулина откроются ещё две спортивные зоны.