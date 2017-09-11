Проблема алкоголизма затрагивает треть россиян. Фото: Алексей Кунилов

64% россиян готовы поддержать антиалкогольную кампанию в стране. Таковы данные опроса, опубликованного ВЦИОМ по случаю Дня трезвости.

Как сообщают исследователи, проблема алкоголизма затрагивает более трети россиян — 41% признались, что в их близком окружении есть алкоголики. 45% опрошенных уверены, что постоянная тяга к спиртному — это болезнь, которую необходимо лечить, а 27% считают виновником общество, называя это социальным явлением. При этом почти половина уверены, что существующие меры по борьбе с алкоголизмом в стране неэффективны.

В частности, респонденты считают, что самыми результативными мерами стали бы запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года (за это высказались 53% граждан), запрет на рекламу алкоголя (46%) и пропаганда здорового образа жизни (48%). Доля последователей кардинальных мер — введения уголовной ответственности за распитие спиртного в общественных местах — за 12 лет снизилась с 39 до 28%.

Наименее действенными способами россияне считают повышение цен на алкоголь (только 18%) и введение повсеместного «сухого закона» (13%).

Стоит добавить, что те, кто лично столкнулся с проблемой алкоголизма у близких людей, чаще высказывались в пользу «адресных» действий — принудительного лечения (36%) и запрета на продажу спиртных напитков в утренние часы (35%).