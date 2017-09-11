Владимир Путин наградил орденом Почёта посла России в Сирии Александра Кинщака. Фото: официальный сайт Кремля

Владимир Путин наградил орденом Почёта посла России в Сирии Александра Кинщака. Соответствующий указ подписал Президент РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Этим же указом Владимир Путин наградил орденом Почёта послов России в Польше (Сергей Андреев), Армении (Иван Волынкин) и Греции (Андрей Маслов).

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить орденом Почёта Кинщака Александра Александровича — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике», — говорится в документе.

Напомним, что Александр Кинщак назначен на пост посла РФ в Сирии с 2014 года. До этого в 2002-2004 годах он работал советником-посланником посольства России в Ираке. В 2004-2008 годах занимал должность начальника отдела, заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В 2008-2013 годах — посол России в Кувейте.