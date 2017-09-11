Нижнетагильские спасатели устроили турнир по кроссфиту

С большинством подобных нагрузок спасатели сталкиваются ежедневно по долгу службы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле прошёл турнир среди спасателей по таклй спортивной дисциплине, как кроссфит. Состязание состоялось в 11-ой пожарно-спасательной части.

Как сообщает пресс-луба ГУ МЧС России по Свердловской области, в рамках турнира спасатели выполняли мах гирей в 24 кг, отжимания, поднимали штангу, раскатывали и скатывали пожарный рукав, транспортировали «пострадавшего» на скорость, а также буксировали с промощью троса автомобиль весом 2,5 тонны. Отмечается, что упражнения были подобраны с учётом специфики работы: с большинством подобных нагрузок сотрудникам МЧС приходится сталкиваться по долгу службы.

По итогам соревнований, первое место завоевал Артём Гулящев, второе – Владислав Углев, замкнул тройку сильнейших Роман Кудин.

Отметим, что дисциплина пожарный кроссфит представляет собой комплекс силовых упражнений высокой интенсивности с профессиональной спецификой, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва и в полном боевом снаряжении.