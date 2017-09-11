В Свердловской области стартует программа подготовки проектов в сфере IT

В Свердловской области стартует программа подготовки проектов в сфере IT. Свердловский венчурный фонд приступил к подготовке самых передовых направлений: big data, блокчейн и машинное обучение.

Как сообщает областной департамент информполитики, основной целью программы является поиск проектов, которые профинансирует государство или частные инвесторы. Отмечается, что частью стратегии развития региона служит поддержка цифровой экономики в условиях государственно-частного партнёрства.

«Один из важнейших тезисов «Пятилетки развития» – рост частной инициативы, укрепление позиций коммерческого сектора. Это увеличит число рабочих мест, поможет уральцам стать конкурентоспособными на рынке труда – за счёт вложений в обучение, участия в программах повышения квалификации и подготовки профессионалов для динамично развивающихся отраслей промышленности», – считает врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Важным фактором в программе венчурного фонда станет то, что проекты рассмотрят представители конкретных предприятий, которые будут искать проекты под свои потребности.

Напомним, Свердловский венчурный фонд был создан в 2006 году с участием Минэкономразвития России и правительства Свердловской области по модели государственно-частного партнёрства.