Свердловское УФАС оштрафовало «Сбербанк» на 100 тысяч рублей за смс-рекламу

Поводом для разбирательства стало предложение оформить золотую кредитную карту. Фото: Владимир Мартьянов

Сбербанк уплатил в Федеральный бюджет 100 тыс. руб. за рассылку СМС-рекламы без согласия абонента. Поводом для разбирательства стало предложение оформить золотую кредитную карту.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области, антимонопольное ведомство признало факт нарушения со стороны кредитной организации ФЗ «О рекламе». Абоненту на телефон пришло СМС-сообщение с предложением оформить «золотую кредитную карта Сбербанка с лимитом 29 000», однако своего согласия на рекламную рассылку он не давал. При получении дебетовой карты, клиент отказался от получения рекламной информации от Сбербанка в специальной графе.

Согласно закону, распространение рекламы посредством использования телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение подобных сообщений.

По данному факту Свердловское УФАС России признало ПАО «Сбербанк» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и назначило ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб. В настоящее время штраф оплачен, что подтверждается копией платёжного поручения.