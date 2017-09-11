Довыборы в думу Нижнесергинского МР состоятся в конце октября

На 29 октября назначены довыборы в думу Нижнесергинского МР. Согласно информации, размещённой на портале ГАС "Выборы", изначально 10 депутатов на пяти двухмандатных избирательных округах должны были выбрать 10 сентября.

Как пояснил "ОГ" председатель Нижнесергинской ТИК Сергей Пономарёв, на втором двухмандатном округе не хватило кандидатов.

- По нормам нашего законодательства если возникает подобная ситуация, мы имеем право провести довыборы в течение трёх месяцев. Мы решили провести их 29 октября, - сказал Сергей Пономарёв.

Сейчас по второму двухмандатному округу выдвинуто шесть кандидатов - зарегистрировано только двое.

На оставшихся четырёх избирательных округах выборы состоялись.