В Екатеринбурге судебные приставы снесли киоск «Радиотовары» на Луначарского

Владалец сдавал павильон в субаренду не предупредив о сносе. Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района

В Екатеринбурге снесли киоск с радиотоварами на перекрёстке улиц Малышева – Луначарского. Арендаторы даже не знали о предстоящей ликвидации павильона.

Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, с требованием освободить земельный участок от павильона «Радиотовары» по адресу ул. Луначарского, 180, выступили министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Это решение поддержал арбитражный суд.

Собственник объекта должен был в 10-дневный срок добровольно освободить занимаемый земельный участок. При этом утверждается, что арендаторов такой арест застал врасплох: они о сносе ничего не знали.

Поскольку судебное решение не было исполнено в срок, администрация Октябрьского района совместно с отделом Федеральной службы судебных приставов снесли торговый объект в рамках возбуждённого исполнительного производства.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, подобная «зачистка» от несанкционированных построек призвана облагородить внешний облик Екатеринбурга. Отмечается также, что владелец павильона сдавал его субаренду третьим лицам, не уведомив их о предстоящем демонтаже.