Локальные котельные Екатеринбурга получили паспорта готовности к зиме

паспорта готовности получили 35 локальных котельных. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 35 локальных котельных получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Специалисты проверяли оборудование всю прошедшую неделю.

Как сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», паспорта готовности к работе в осенне-зимний период были вручены энергетикам производственной площадки «Локальные котельные Екатеринбурга».

Котельные проверяла специальный комиссия в которую входили представители Ростехнадзора и городской администрации. Эксперты проверяли техническое состояние зданий и сооружений котельных, качество ремонта оборудования, соответствие запасов топлива установленным нормативам и подготовку персонала к работе в условиях низких температур.

«Комиссия единогласно подтвердила техническую готовность теплоисточников нести заданную нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в осенне-зимний период и выдала акты готовности, на основании которых котельным были выданы соответствующие паспорта», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в этом году на на техническое обслуживание и ремонт оборудования локальных котельных было направлено 48,3 млн. руб.