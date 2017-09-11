Общество 11 сентября 2017, 15:25

Локальные котельные Екатеринбурга получили паспорта готовности к зиме

Локальные котельные Екатеринбурга

паспорта готовности получили 35 локальных котельных. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 35 локальных котельных получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Специалисты проверяли оборудование всю прошедшую неделю. 

Как сообщает пресс-служба филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», паспорта готовности к работе в осенне-зимний период были вручены энергетикам производственной площадки «Локальные котельные Екатеринбурга».

Котельные проверяла специальный комиссия в которую входили представители Ростехнадзора и городской администрации. Эксперты проверяли техническое состояние зданий и сооружений котельных, качество ремонта оборудования, соответствие запасов топлива установленным нормативам и подготовку персонала к работе в условиях низких температур.

«Комиссия единогласно подтвердила техническую готовность теплоисточников нести заданную нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в осенне-зимний период и выдала акты готовности, на основании которых котельным были выданы соответствующие паспорта», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в этом году на на техническое обслуживание и ремонт оборудования локальных котельных было направлено 48,3 млн. руб.

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