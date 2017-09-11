Экономика 11 сентября 2017, 15:39

В России числится около 660 тысяч потенциальных банкротов

Мужчина сидит с пустым кошельком.

В России числится около 660 тыс. потенциальных банкротов. Фото: Алексей Кунилов

В России числится около 660 тыс. потенциальных банкротов, по подсчётам за первое полугодие 2017 года. Аналитики объединенного кредитного бюро (ОКБ) отметили, что за два года доля заёмщиков с открытыми счетами снизилась на 0,1%.

Как сообщается, на данный момент в стране насчитывается 47 млн заёмщиков с открытыми счётами, однако к потенциальным банкротам отнесены люди имеющие долг в 500 тыс. рублей с невыплатой платежа более 3 месяцев.

Отмечается, что за 2017 год под определение банкротства попало 660 тыс. граждан (1,4% заёмщиков с открытыми счетами). По данным ОКБ, большая часть потенциальных банкротов — заёмщики с двумя открытыми кредитами (21%), далее идёт с тремя кредитами (19%) и с одним кредитом (менее 16%).

Также ОКБ подсчитали какие кредитные «продукты» чаще всего становятся причиной банкротства. В 76% случаев заёмщики перестают оплачивать кредиты наличными вовремя при остатке долга примерно 754 тыс. рублей. На автокредиты приходится 10,2% банкротств со средним долгом 981 тыс. рублей. На ипотечные кредиты приходится 5,8% со среднем долгом 3,1 млн рублей. На кредитные карты 5% со средним долгом в 697 тыс. рублей. На залоговые кредиты приходится 2,3% с размером долга более 1,6 млн рублей. Меньше всего банкротств (не более 0,2%) приходится на POS-кредиты с долгом 567 тыс. рублей.

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Областная газета Свердловской области

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