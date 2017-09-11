В Свердловской области упали рождаемость и смертность

За полгода в Свердловской области появились на свет 31 124 малыша. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области отмечается снижение рождаемости и смертности. Естественная убыль населения превысила 3,5 тысячи человек.

Согласно данным, опубликованным управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, с января по июль в регионе появились на свет 31 тыс. 124 человека. За аналогичный период прошлого года родилось 34 тыс. 820 свердловчан.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», за полгода смертность в регионе составила 34 627 человек, а в 2016 этот показатель был 35 236. Таким образом, естественная убыль населения среднего Урала составила 3503 человека. Чаще всего свердловчане в первом полугодии 2017 года умирали из-за болезней системы кровообращения.

Отметим также, что в первом полугодии в регионе увеличилось количество заключенных браков: 18 тыс. 021 союзов, против 17 тыс. 564 созданных семей в 2016. Число разводов осталось практически на том же уровне: 11 тыс. 375 и 11 тыс. 295 соответственно.