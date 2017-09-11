Отправиться в путешествие по Свердловской области сможет любой желающий. Фото: Эльвира Ибрагимова

Маршрут «Самоцветное кольцо Урала» включён в туристический перечень России. Как сообщает областной департамент информполитики, отправиться в путешествие по Свердловской области сможет любой желающий.

Отмечается, что турпоездка рассчитана на три дня, за это время посетителей ознакомят с достопримечательностями Екатеринбурга, Невьянска, Нижних Таволг и Берёзовского. В поездке могут принять участие семьи с детьми, иностранцы, люди почтительного возраста и др.

Ознакомительную поездку по маршруту уже совершили некоторые члены экспертного совета по развитию туризма при Минкульте РФ.

«Нужно отдать должное инфраструктуре региона: здесь хорошие дороги, достаточно объектов размещения, питания и прекрасные объекты показа. Маршрут идет под брендом «Самоцветное кольцо Урала» и будет продвигать культурно-познавательный туризм», — рассказала заместитель руководителя комитета Ирина Петрова.

Напомним, что по поручению Евгения Куйвашева, в Свердловской области реализуется проект по развитию туристического кластера, который был включён в федеральную целевую программу с 2015 года. В течение двух предыдущих лет на развитие программы было выделено 480 млн рублей.