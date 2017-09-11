Музей истории Екатеринбурга стал лауреатом престижного международного конкурса PR проектов PROBA Awards 2017

PR-проект пресс-секретаря МИЕ Александра Сафронова «Человек-Антиголубь», побивший все рекорды по своей узнаваемости в Екатеринбурге, был признан одним из 6 лучших российских проектов с применением интегрированных коммуникаций.

В 2017 году в конкурсе приняли участие более 200 проектов. Участники соревновались в 12 номинациях. Имена победителей конкурса и обладателей двух Гран-при будут объявлены 14 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках международного коммуникационного форума Baltic Weekend 2017.

Сам конкурс PROBA Awards был учрежден в 2000 году. Целью его стало развитие профессиональных коммуникаций, поиск лучших среди специалистов в отрасли, представление выдающихся PR-проектов на международном уровне. Организатором PROBA Awards выступает агентство SPN Communications. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия PROBA Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса «А»).