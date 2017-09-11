Свердловская Госжилинспекция выявила 172 нарушения на объектах соцкультбыта

Сотрудники отдела строительного надзора за объектами соцкультбыта в августе 2017 года провели 74 проверки на объектах капитального строительства. 32 из них были внеплановыми.

Как сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции по Свердловской области, по результатам проведённых проверок было выявлено 172 нарушения. Самое популярное из них - несоблюдение обязательных требований технических регламентов и проектной документации. Таких набралось 99. В 41 случае были нарушены требования по организации строительства и технике безопасности. Кроме того, проверка выявила 32 нарушения порядка проведения строительного контроля, приёмочного контроля и оформления исполнительной документации.

По фактам выявленных нарушений, специалистами было составлено 74 акта, 25 предписаний и 19 протоколов. Также выдано 11 заключений о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

Отметим, что в общей сложности в ведомстве отдела строительного надзора департамента ГЖиСН СО находятся 227 объектов соцкультбыта.