На Среднем Урале зарыбят Волчихинское и Исетское водохранилища

В Год экологии в Свердловской области зарыбят 10 водоёмов. Фото: областной департамент информполитики

Минприроды Свердловской области проведёт в Год экологии зарыбление десяти водоёмов. На эти цели выделено 617,5 тысячи рублей.

На Среднем Урале продолжаются мероприятия по зарыблению водоёмов. 14 сентября к акции присоединится «Водоканал». Для выпуска в Волчихинское водохранилище Рефтинский рыбхоз подготовил три тысячи пёстрых толстолобиков и две тысячи белых амуров.

Ещё несколько тысяч особей ценных пород выпустят осенью в Исетское водохранилище энергетики Среднеуральской ГРЭС.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в начале сентября 10 тысяч годовиков толстолобика и 20 тысяч мальков сазана выпустил в Новомариинское водохранилище СУМЗ.

Как сообщает областной департамент информационной политики, также на сегодняшний день мальки уже выпущены в три свердловских пруда: Шайтанский, Черноисточенский и Староуткинский.

«В эти водоёмы был запущен карп, так как согласно рыбоводно-биологическому обоснованию, разработанному Уральским филиалом ФГУП «Госрыбцентр», эта рыба легко адаптируется к новым условиям и является наиболее перспективным объектом для зарыбления. В прудах карп способен самостоятельно размножаться, обладает хорошим ростом», – рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Отметим, что в Староуткинский пруд было выпущено 2,5 тысячи мальков, вес каждого из которых составляет всего 20 граммов. По словам директора природного парка «Река Чусовая» Михаила Фёдорова, обновление популяции поможет водоёму восстановиться после реконструкции плотины.