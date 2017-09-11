В Серове собрали митинг в честь победы Евгения Куйвашева

В эти минуты в Серове начинается митинг в честь победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора, передаёт корреспондент "Областной газеты".

На площади у центра "Родина" собралось более двухсот человек, среди которых вновь избранные депутаты Серовской городской думы, глава городского округа Елена Бердникова, депутат Заксобрания Дмитрий Жуков. Присутствующие радуются победе главы региона на воскресных выборах и произносят торжественные речи.

- Эта наша общая победа. Желаю всем исполнения желаний избирателей, - говорит директор Серовского завода ферросплавов Валерий Фадеев.

Напомним, Серов на этих выборах оказался в числе городов с самой высокой явкой - 52 процента. Из них за Евгения Куйвашева отдали свои голоса 70,1 процент.

Ещё один митинг сейчас проходит в центре Екатеринбурга - он посвящен старту "Пятилетки развития".