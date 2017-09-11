В Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания против гриппа

Бесплатную прививку от гриппа получат 114 тыс. 73 человека. Фото: Александр Исаков

В Нижнем Тагиле началась прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется вакцинировать не менее 30% населения города.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 114 тыс. 73 человека получат вакцину бесплатно в рамках национального календаря. Ещё 38 тыс. 125 тагильчан будут привиты за счёт личных или корпоративных средств.

Бесплатно получат прививку дети с 6 месяцев до 6 лет, учащиеся 1-11 классов, студенты ССУЗов и ВУЗов, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими болезнями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями. Вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», официальный старт прививочной кампании против гриппа 7 сентября в рамках Восточного экономического форума дала главный санитарный врач России Анна Попова. Первыми прививки поставили федеральные чиновники.

В Свердловской области сроки и объёмы прививочной кампании против гриппа в предстоящий эпидсезон определены постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 1 августа 2017 года. Вакцинация завершится 1 ноября 2017 года.