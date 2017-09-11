"Время политпрохвостов уходит". Евгений Куйвашев обратился к избирателям

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В центре Екатеринбурга начался митинг, посвященный старту программы "Пятилетка развития". Среди присутствующих - депутаты Законодательного Собрания и главы муниципалитетов, которые поздравляют Евгения Куйвашева с победой на выборах.

- Уважаемые жители Свердловской области, дорогие друзья, коллеги! - обратился к участникам митинга Евгений Куйвашев. - Завершена избирательная компания, мы избирали губернатора, глав, депутатов местных дум. Избирательная компания прошла честно, легитимно, без чёрного пиара. Я должен сказать, что время политпрохвостов уходит, это наша общая заслуга. Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Мы с вами объединились вокруг решения главных проблем, которые обозначены в нашей народной программе, которую мы вместе обсуждали, выпестовали, приняли и которая точно будет реализована.

Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий заявил, что не сомневался в победе действующего губернатора.

- Если бы результаты между кандидатами отличались на один два процента, можно было бы говорить о том, что здесь присутствует какой-то элемент случайности. Но проценты, набранные Куйвашевым в пять раз превышают результаты следующего за ним кандидата. На мой взгляд, это достаточно убедительно, - отметил сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. - Как прошла компания? Спокойно, без ажиотажа, очень по-деловому и, что для меня всегда оставалось принципиально важным, - это отсутствие конкурентов.

Напомним, по предварительным данным на выборах 10 сентября Евгений Куйвашев набрал 62,16 процента голосов. Второе место с отрывом в 50 с лишним процентов занял Алексей Парфёнов ("КПРФ") - он набрал 11,64 процента голосов. Кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин набрал 9,06 процента. За ним по убывающей идут Игорь Торощин ("ЛДПР"), Константин Киселёв ("Зелёные") и Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").