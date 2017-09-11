Изданный в УрГУПС учебник стал победителем международного конкурса

В международном конкурсе особо отметили пять изданий и один фотоальбом из УрГУПС. Фото: пресс-служба УрГУПС

Издание «Основы управленческого консультирования» под ред. Шаталовой Н.И. признали «Лучшим учебником года». Награждение прошло в рамках «Университетской книги-2017» - IV международного конкурса изданий для образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку по направлению «Техника и технология наземного транспорта».

Конкурс проводился среди издательств и издательских подразделений в организациях высшего образования России, стран СНГ и Балтии, ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба УрГУПС, наградили также учебные пособия Булаева В.Г., Меньших В.И. «Экологическая безопасность при перевозке опасных отходов и грузов» и Русаковой Е.А. «Системы сбора информации» - как победителей в номинации издание учебной и научной литературы по направлению подготовки «Техника и технология наземного транспорта».

Дополнительно дипломами были отмечены курс лекций Александровой Н.А., Васильцовой Л.И. «Демография», монография Балакина С.В. «Концептуальная система русского, французского и португальского языков: деривационный потенциал» и фотоальбом «Время в пути», созданный к юбилею университета.

Награды победителям вручал руководитель Росжелдора Владимир Чепец.