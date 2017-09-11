Общество 11 сентября 2017, 19:11

В Екатеринбурге обезвредили 93,8 тысяч ртутных ламп и термометров

градусник под водой

Екатеринбуржцам напоминают: особо опасные бытовые отходы надо утилизировать отдельно. Фото: Алексей Кунилов

В августе на территории Екатеринбурга собрано и обезврежено 93,8 тысяч отработанных ртутных ламп и термометров, а также принято на утилизацию более 20 тысяч батареек. Об этом сообщает портал администрации Екатеринбурга.

Сбором занимается МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» согласно заключённому муниципальному контракту. Гордминистрация ведёт постоянные природоохранные мероприятия по безопасному обращению с ртутьсодержащими элементами.

Горожанам предлагается поучаствовать в муниципальной программе «Экология и охрана окружающей среды в Екатеринбурге» и сдать на утилизацию отработанные источники питания, градусники, лампы и прочие ртутьсодержащие отходы и источники химического тока по адресу: ул. Пушкина, 9а (офис 210) и ул.Альпинистов 57а.

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