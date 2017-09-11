В российских вузах вырос средний балл для поступления

В 2017 году в вузах страны был отмечен рост среднего балла для поступления. Об этом пишет федеральный портал "Российское образование" со слов вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.

По словам Ольги Голодец, был увеличен план приема для обучения по некоторым специальностям: так, для IT и «Авиационной и ракетно-космической техники» он вырос на 5,3%, для ядерной энергетики – на 5,5%, кораблестроения – на 2,5%.

Также она отметила увеличение доли мест по медицинским специальностям и устойчивость высокого конкурса на педагогические - в этом году он составил в среднем 2,5 человека на место.