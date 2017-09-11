"Урал" в седьмой раз в сезоне сыграл вничью

Футбольный клуб "Урал" вновь не смог одержать первую домашнюю победу в новом сезоне. В рамках 9-го тура Премьер-лиги "шмели" разошлись миром со "СКА-Хабаровском" - 1:1.

Первый тайм прошёл с большим преимуществом хозяев, однако забитых голов зрители не увидели. Примечательно, что "Урал" испытывает явные кадровые проблемы и состав на матч можно назвать экспериментальным.

В начале второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой, который хладнокровно реализовал Георгий Чантурия. Казалось, что всё в руках "шмелей", однако гости сумели забить ответный мяч: гол на счету Федотова.

Таким образом, "Урал" в седьмой раз в чемпионате сыграл вничью. Следующий матч екатеринбуржцы проведут на выезде против казанского "Рубина". Встреча состоится 17 сентября.