Дорогой кроссовер сгорел минувшей ночью в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 12 сентября сгорел дорогой кроссовер Audi Q5 на площади пяти квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля на улице Родонитовая поступило в диспетчерскую в 3:10. На тушение пожара выезжали шесть огнеборцев на двух спецмашинах. С огнём удалось справиться в течение четырёх минут, однако дорогой кроссовер спасти не удалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧс России по региону.

Добавим, в ночь на 12 сентября в Тугулымском ГО на улице Гагарина также в 3:10 загорелся кроссовер Mazda CX-7. Пять человек личного состава с помощью двух единиц техники потушили огонь в течение семи минут. В результате на площади трёх квадратных метров оказались повреждены кузов и салон автомобиля.