Дональд Трамп продлил на год режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в стране. Ранее он был введён после терактов 11 сентября 2001 года, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам лидера США террористическая угроза, которая привела к введению режима ЧП 14 сентября 2001 года, сохраняется. Поэтому он посчитал необходимым продлить действие ЧП и после 14 сентября 2017 года.

Отметим, введение ЧП даёт Дональду Трампу дополнительные юридические полномочия.

Добавим, режим ЧП был введён в США через три дня после трагедии 11 сентября 2001 года. Этот режим автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре уведомление о необходимости его продления ещё на год.