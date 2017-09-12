Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордных 72,5 лет

Средняя продолжительность жизни в России в ближайшие годы может достигнуть запланированных показателей в 75 лет. Фото: Павел Ворожцов

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 лет впервые в истории. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

Установлено, что за январь-июль 2017 года продолжительность жизни увеличилась на 0,63 года (у мужчин она выросла с 66,5 до 67,5 года, у женщин - составила 77,4 года). По данным Минздрава, это связано со снижением смертности от основных заболеваний и с сокращением внешних причин смертей (убийства, суициды, несчастные случаи).

Сократилась смертность и среди трудоспособного населения: в первом полугодии - на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года (среди мужчин — на 8,6%, среди женщин — на 8,3%).

С января по июль также снизилась детская смертность на 11,7%, достигнув исторического минимума. При этом в 43 российских регионах этот показатель соответствует лучшим мировым результатам.

Добавим, по словам Вероники Скворцовой, средняя продолжительность жизни в России в ближайшие годы может достигнуть запланированных показателей в 75 лет, у нас есть такие ресурсы и возможности.