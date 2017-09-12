Названы лидеры авторынка России по итогам августа

Самой продаваемой моделью стала LADA Granta (в августе реализовано 8 тыс. 474 машины,+53,9%). Фото: аналитическое агенство "Автостат"

В августе продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 132 тыс. 742 единицы, что на 16,7% больше к результату годичной давности. Самой продаваемой моделью стала LADA Granta (в августе реализовано 8 тыс. 474 машины,+53,9%), согласно данным аналитического агенства "Автостат".

По итогам восьми месяцев в России продано 980 тыс. 921 автомобиль (+9,6%). ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в августе 45 тыс. 807 машин, что составляет 34,5% доли рынка. На втором месте - Hyundai-KIA (28 тыс. 550 проданных ТС, рыночная доля 21,5%), на третьем - VW Group (14 тыс. 44 автомобиля, доля 10,6%). Эти группы вместе занимают две трети российского авторынка.

Из десяти лидирующих автопроизводителей рыночный рост отмечен у восьми. Лучше всего результат у отечественного ГАЗа (+32,4%), самое сильное падение у отечественного производителя УАЗ (-14%).

Среди моделей за LADA Granta лидирует KIA Rio (8 тыс. 472 шт., +18%). На третьей строчке - Hyundai Solaris (реализовано 6 тыс. 987 шт., +11,4%), на четвёртой - LADA Vesta (6 тыс. 694 шт., +35%). Замыкает первую пятёрку кроссовер Hyundai Creta (4 тыс. шт., +15%). В ТОП-20 рынка в августе отличились две модели Volkswagen: кроссовер Tiguan демонстрирует наибольший рост продаж (+309,8%), седан Polo показывает сильнейшее падение (-14,4%).