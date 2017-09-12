Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

В РПЦ осудили поджог ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом "Матильда", не могут исходить от верующих людей.

"Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придёт в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чём не повинных людей. Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — всё это говорит о духовном или душевном нездоровье", - приводятся на сайте Синодального отдела слова представителя церкви.

Владимир Легойда также подчеркнул, что РПЦ осуждает действия "псевдорелигиозных радикалов", потому что "подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека".

Напомним, 4 сентября ранним утром загорелся ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2) в Екатеринбурге. По версии очевидцев причиной возгорания стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к пожару. Им оказался 39-летний житель Ирбита, состоящий на учёте у психиатра. Он скрылся с места ЧП и обратился за медицинской помощью. В СМИ появилась версия, что мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда". Екатеринбургская епархия осудила поджог киноконцертного зала.

Между тем в Москве вчера, 11 сентября, у офиса адвоката режиссёра картины "Матильда" Константина Добрынина сгорели два автомобиля. По одной из версий, их подожгли, рядом были разбросаны листовки со словами "За Матильду гореть".