Россия поддержала ужесточение санкций против КНДР в СБ ООН, которые ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция была принята единогласно в ночь на вторник в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Ограничения коснутся поставок в КНДР нефтепродуктов, природного газа и его конденсата, а также закупки северокорейского текстиля. Странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для граждан Северной Кореи, также предписывается досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР.

Постпред РФ Василий Небензя сообщил, что Россия поддержала ужесточение санкций, так как не признаёт ядерный статус КНДР, а также считает необходимым дать жёсткий ответ на последнее ядерное испытание, проведённое Пхеньяном в шестой раз.

- Россия считает практически исчерпанным потенциал мер финансового давления на КНДР, а дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис, - отметил при этом Василий Небензя.