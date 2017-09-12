Политика 12 сентября 2017, 09:57

Россия поддержала ужесточение санкций против КНДР в СБ ООН

Россия поддержала ужесточение санкций против КНДР в СБ ООН, которые ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция была принята единогласно в ночь на вторник в Нью-Йорке, пишет ТАСС

Ограничения коснутся поставок в КНДР нефтепродуктов, природного газа и его конденсата, а также закупки северокорейского текстиля. Странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для граждан Северной Кореи,  также предписывается досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении КНДР. 

Постпред РФ Василий Небензя сообщил, что Россия поддержала ужесточение санкций, так как не признаёт ядерный статус КНДР, а также считает необходимым дать жёсткий ответ на последнее ядерное испытание, проведённое Пхеньяном в шестой раз.

- Россия считает практически исчерпанным потенциал мер финансового давления на КНДР, а дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис, - отметил при этом Василий Небензя.

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Областная газета Свердловской области

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