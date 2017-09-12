В России с 2018 года проверки в трудовой сфере ограничат с помощью чек-листов

В России с 2018 года проверки в трудовой сфере ограничат с помощью чек-листов. Соответствующее постановление появилось на сайте Правительства РФ.

Согласно документу, при плановых проверках соблюдения трудового законодательства ревизоры обязательно должны будут использовать проверочные листы. В них прописываются основные вопросы, предъявляемые к проверяемому предприятию или ИП. Предполагается, что контролёры не смогут выходить за пределы перечня вопросов в чек-листах.

"Это позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов, сократить и актуализировать обязательные требования в сфере труда, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счёт сокращения времени проведения проверок", - отмечается в документе.

С начала 2018 года планируется начать применение таких чек-листов при плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при проверках всех категорий работодателей.