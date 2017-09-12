Онлайн-система экологического контроля «Наша природа» получила статус федеральной

Сообщить об экологических проблемах любого масштаба может каждый гражданин. Фото: сайт проекта "Наша природа"

Системе общественного контроля «Наша природа» присвоен статус федеральной. Рассказываем, как она работает.

«Наша природа» - это разработанный Минприроды РФ проект, представляющий собой интернет-портал, где каждый неравнодушный человек или организация может оставить сообщение о нарушениях экологических норм: о несанкционированных свалках, загрязнении водоёмов, незаконной вырубке лесов и других нарушениях природопользования. Система была запущена ещё в 2014 году и работала в тестовом режиме в 9 пилотных регионах — в частности, в зоне Байкала.

Теперь, согласно опубликованному на сайте Правительства РФ постановлению, «Наша природа» получит статус федеральной.

Добавим, что помимо сайта, она включает в себя мобильные приложения для операционных систем IOS и Android с аналогичным функционалом.