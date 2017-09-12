Директора свердловской УК будут судить за выплату себе зарплаты сотрудников

После вмешательства прокуратуры сотрудникам вернули 18 млн. Фото: Александр Исаков

В Среднеуральске директор управляющей компании несколько месяцев платил самому себе зарплату сотрудников. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, под уголовное преследование попал исполнительный директор ООО «УК «Веста». Его обвиняют в полной невыплате заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев.

По версии следствия, с марта по май 2016 года руководитель организации не платил 67 сотрудникам. При этом деньги были направлены на зарплату самому обвиняемому. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что это не первый случай, когда УК «Веста» привлекают к административной естественности. Ранее предприятие уже было оштрафовано за нарушения трудового законодательства.

Прокуратура направила в суд заявления о выдаче приказа о взыскании задолженности по заработной плате. После вмешательства надзорной инстанции, большая часть долгов — 18,3 млн рублей - была выплачена. На данный момент сотрудникам обслуживающей организации остались должны свыше 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Североуральский городской суд для рассмотрения по существу.