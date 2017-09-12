Мощная воскресная вспышка на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Фото: NASA

Мощная воскресная вспышка на Солнце спровоцирует магнитную бурю, которая обрушится на Землю в ночь на 13 сентября. Учёные прогнозируют бурю 2-3 уровня по пятибалльной шкале, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Напомним, 10 сентября вечером на Солнце была зафиксирована новая мощная вспышка, ей присвоен уровень X8.2 из 10 возможных. По информации ФИАН, солнечное вещество накроет одним облаком сразу все внутренние планеты Солнечной системы, находящиеся на расстоянии от 50 до 300 млн км друг от друга. При этом Венера и Меркурий расположены сейчас так, что примут на себя основной удар, а Марс и наша планета будут затронуты лишь по касательной.

- К Земле в ближайшие две недели будет повёрнута другая, практически чистая от пятен солнечная сторона. Ожидающаяся магнитная буря 12-13 сентября с большой вероятностью станет прощальным аккордом произошедшего уникального всплеска активности. Вернутся ли центры солнечной активности обратно в поле зрения Земли станет ясно в последнюю неделю сентября, когда стороны Солнца вновь поменяются местами, - говорится в сообщении ФИАН.

Напомним, первая самая мощная вспышка за 12 лет произошла 6 сентября. Ей был присвоен балл X9.3. С 4 сентября учёные зафиксировали на Солнце уже более 11 вспышек.