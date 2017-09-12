Общество 12 сентября 2017, 11:37

Учёные УрФУ разработают инновационные материалы для автомобилей вместе с коллегами из БРИКС

учёные в лаборатории УрФУ

Металловеды УрФУ вместе с бразильскими учёными возьмутся за разработку инновационных материалов для автомобилей. Фото: Александр Исаков

Учёные из УрФУ совместно с коллегами из Бразилии займутся разработкой инновационных материалов для автомобилестроения. Среди них — особые сплавы, которые не расширяются при тепловом воздействии.

Как сообщает пресс-служба вуза, сплавы будут использоваться для изготовления компонентов автоэлектроники и для производства полимерных композиционных материалов. Некоторые из подобных материалов, например, используются для создания гоночных болидов Формулы-1.

«Одно из направлений совместной работы — суперинварные сплавы («незаменимые» сплавы на основе никеля и железа) — в качестве материалов с низкими параметрами теплового расширения, — рассказал доцент кафедры металловедения УрФУ Александр Жилин, — Их особенность в том, что при тепловом воздействии они не не расширяются, сохраняя материалы, с которыми находятся в контакте».

Напомним, поводом к сотрудничеству стало совместное исследование металловедов УрФУ, бразильского университета UNIS Group и университета науки и технологии штата Миссури в США. Теперь авторы уверены, что в дальнейшем смогут подключить к проекту коллег из других стран БРИКС.  

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