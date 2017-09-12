Экономика 12 сентября 2017, 11:13

Эксперты присвоили Свердловской области кредитный рейтинг ВВВ+ c прогнозом «Стабильный»

Деньги

Средний Урал показал стабильность своих капитальных расходов в течение 2014-2017 годов. Фото: Алексей Кунилов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) объявило о присвоении Среднему Уралу кредитного рейтинга ВВВ+ с прогнозом «Стабильный». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Это значит, что эксперты предполагают сохранение стабильных экономических показателей нашего региона как минимум в течение 12-18 месяцев. Для получения столь положительной оценки от аналитиков Свердловская область в течение 2014-2017 годов демонстрировала постоянство в своих капитальных расходах.

По словам и.о. министра экономики Свердловской области Татьяны Гладковой, на кредитный рейтинг региона обычно очень внимательно смотрят инвесторы, принимающие решение о вложении своих средств в развитие новых производств на Среднем Урале.

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Областная газета Свердловской области

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