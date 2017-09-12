Свердловские психологи разработали необычный букварь-конструктор для детей, страдающих аутизмом

Инновационный букварь даст детям возможность выбора действий и смягчит восприятие. Фото: Александр Зайцев

Психологи и философы из УрФУ представили необычный букварь на Всемирном конгрессе людей с ОВЗ, недавно прошедшем в Екатеринбурге. Книжка-конструктор со сменными страницами предназначена для детей-аутистов, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы создали особый макет букваря со сменными страницами. Он похож на конструктор, специальные персонажи помогут ребенку найти контакт с книгой. Игровой процесс даст детям возможность выбора действий и смягчит восприятие», — рассказала руководитель проекта, профессор Татьяна Быстрова.

Сейчас работа над букварём продолжается: учёные экспериментируют со стилистикой и цветовой гаммой, составляют персонажей в группы.

Букварь занял первое место в номинации «Инновации в социальной сфере». Помимо этого, проект высоко оценил глава региона Евгений Куйвашев.