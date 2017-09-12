В России отзывают на ремонт 5,6 тысяч грузовиков HINO

В России отзывают на ремонт 5 тыс. 603 грузовика HINO 300 Series. Причиной послужили проблемы с рычагом стояночного тормоза, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат ТС, реализованные с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года с VIN-кодами согласно приложению.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «Хино Моторс Сэйлс» проинформируют владельцев грузовиков HINO, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным для владельцев. У ТС заменят рычаг стояночного тормоза.

- Дефект стопора храпового механизма может привести к невозможности удержания автомобиля в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности, - уточнили в Росстандарте.