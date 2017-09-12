Екатеринбургские коммунальщики прекратили утренний потоп на Шефской

Екатеринбургские коммунальщики перекрыли воду, заливавшую улицу Шефскую. Работы по ликвидации порыва пройдут завтра.

Как сообщили «ОГ» в аварийной службе городского «Водоканала», по адресу Шефская, 59 порвало трубу с холодной водой диаметром 200 мм. Из-за порыва вода затопила улицу. По сообщениям очевидцев, поток был настолько сильным, что приподнял асфальт, а припаркованные поблизости машины едва не ушли под землю. Жители близлежащего дома даже не могли подобраться к подъезду.

«А Шефская 89/1 снова плавает на этот раз прорыв труб асфальт вздулся идти негде», - пишут пользователи социальных сетей.

«На место порыва была направлена ремонтная бригада. В 9:50 воду перекрыли, разлив прекращён. Раскопки на месте коммунальной аварии пройдут завтра», - рассказали в аварийной службе.