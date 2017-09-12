В Шарташском лесопарке до 10 декабря вырубят больные и мёртвые деревья

По инициативе главы региона Евгения Куйвашева на берегах Шарташа скоро появятся цивилизованные условия для отдыха екатеринбуржцев. Фото: Александр Зайцев

До 10 декабря нынешнего года в Шарташском лесопарке будут вырублены аварийно-опасные деревья: мёртвые, усыхающие, с серцевинной гнилью. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Для того, чтобы определить перечень таких деревьев специалисты ГКУ «Дирекция лесных парков» провели обследование 165 га зелёных насаждений на берегах Шарташа.

После санитарной рубки — весной будущего года начнётся благоустройство этого лесопарка. Там будет проложена двухполосная дорожка (для пешеходов и велосипедистов).