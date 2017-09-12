Культура 12 сентября 2017, 12:05

Епископ Иннокентий представит выставку графики в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Выставка графики в Нижнетагильском музее.

Сегодня стартует выставка «В круге первом...». Фото: пресс-центр Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка графики. Экспозиция епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия (в миру Яков Яковлев) пройдёт в рамках третьей Всероссийской выставки «Урал-графо».

По сообщению пресс-службы Нижнетагильского музея изобразительных искусств, с 12 сентября по 15 октября состоится выставка «В круге первом...». Это небольшая экспозиция предваряющая выставку с одноимённым названием, которая откроется в Екатеринбурге на биеннале-фестивале графики.

Выставка расскажет о жизни художника и коллекционера Якова Яковлева. На экспозиции будут представлены работы 1970-80 годов. Всего в музее можно будет увидеть 11 картин Якова Яковлева, к которым присоединятся произведения известных советских художников-графиков 20 века из личной коллекции епископа.

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