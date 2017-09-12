В посёлке Шаля зацвела поздняя сирень

Уральская сирень холодов не боится. Фото Дмитрий Сивков.

В то время, как на севере региона выпал первый снег, в посёлке Шаля зацвела сирень. Феноменальный кустарник растёт у магазина «Монетка» на улице Калинина.

- Цветение сирени в сентябре – явление для наших мест довольно редкое. На Урале в садах сирень начинает цвести в конце мая - в начале июня. Хотя, вторичное цветение у сирени встречается. Но, тут, судя по тому, что на снимке не видно следов первичного цветения, скорее всего, наблюдаем его задержку, - заведующей лабораторией экологии древесных растений ФГБУН «Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук», доктор биологических наук Лидии Сёмкиной. - Лето, сами знаете, каким холодным выдалось. Вот эта сирень и не среагировала во время. Потом стало тепло и она сумело мобилизовать свои силы. Ведь каждое растение стремится во чтобы то ни стало продлить свой род. А цветение - это для людей только красота, а в природе - процесс семяобразования.

Такая вот стойкая и целеустремлённая сирень в Шале растёт. Кстати, не только сирень. Уже не раз было отмечено и позднее цветение чёрёмухи.