После фестиваля «УралТанк» предложено сделать Средний Урал штаб-квартирой ассоциации «РосСнайпинг»

«РосСнайпинг» сможет похвастаться наличием собственного полигона для проведения стрельб. Фото: Владимир Мартьянов

По итогам первых открытых соревнований по высокоточной стрельбе Кубок Урала по снайпингу, состоявшихся в рамках фестиваля «УралТанк», предложено создать в Свердловской области всероссийскую ассоциацию «РосСнайпинг». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Эта ассоциация будет заниматься проведением всероссийских соревнований и подготовкой любителей стрелкового спорта.

— Я думаю, полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле — лучшее место для проведения таких соревнований: он обладает допуском к проведению как всероссийских, так и международных состязаний. Мы планируем сделать их традиционными, — прокомментировал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Предполагается, что председателем попечительского совета ассоциации «РосСнайпинг» станет Герой РФ Владимир Шаманов, а за непосредственно руководство этой организацией возьмётся вице-президент СОСПП Сергей Мазуркевич.