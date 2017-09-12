Специальные программы будут сформированы для детей и подростков. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область станет частью «Императорского маршрута». Презентация тура состоится 19 сентября в рамках выставки «Отдых» в Москве.

Как сообщается на сайте ассоциации туроператоров, «Императорский маршрут» создан под руководством министерства культуры РФ и носит федеральный статус.

Туристам предложат пройти по следам последнего императора Российской империи и его семьи, и посетить Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Тюменскую область, Свердловскую область, Пермский край. Российские и иностранные путешественники смогут узнать больше о городах сохранивших историю последнего периода жизни Николая II. Также отмечается, что специальные программы будут сформированы для детей и подростков.

Туристический проект направлен на возрождение памяти о эпохи Романовых, истории страны и достижениях во время правления царской династии. Внимание туристов обратят на важность семейных и духовных ценностей, на примере семьи императора Николая II.

На выставке «Отдых», посетителям расскажут подробнее о содержании тура и объектах показа.