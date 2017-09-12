Общество 12 сентября 2017, 13:10

70% россиян поддерживают идею введения единых школьных учебников

Школьник среди кучи учебников

Пора прекратить книжный "хаос" в школах, считают россияне.

70% россиян поддерживают идею введения единых школьных учебников. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Как показал опрос, против инициативы введения базового учебника по каждому из предметов школьной программы высказались только 25% россиян. Остальные её поддерживают при условии сохранения ряда изданий для углублённого изучения предметов. Напомним, пересмотреть количество школьных учебников согласно новым образовательным стандартам решило Минобрнауки РФ.

Прежде всего респонденты хотели бы видеть единый учебник по русскому языку (57%), математике (55%), истории (43%) и литературе (41%). Около трети сторонников нововведения (30%) посчитали, что единый стандарт должен коснуться всех предметов.  

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Областная газета Свердловской области

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